США вводят новые санкции против 120 компаний из России и Белоруссии

США вводят новые санкции против 120 компаний из России и Белоруссии

Санкции будут касаться организаций, которые занимаются оборонной, космической и морской промышленностями.

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против 120 компаний из России и Беларуси.

Об этом во время брифинга сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, трансляцию которого вел The Washington Post.

"Минторг введет новые санкции, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы, и добавит в список санкций 120 организаций из России и Беларуси", — сообщила Бедингфилд.

В общем, компании, против которых были введены санкции, не смогут получать технологии из США без лицензии. По словам Бедингфилд, в большинстве, если не во всех случаях, в выдаче лицензий подсанкционным организациям будет отказано.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что санкции против России будут усиливаться, пока продолжается война против Украины.

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