За добу вдалося евакуювати понад 6 тис. цивільних – Верещук

Також до Бердянська вдалося доправити гуманітарну допомогу.

У п'ятницю, 1 квітня, вдалося евакуювати 6266 мирних жителів.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За словами міністерки, по гуманітарних коридорах з Бердянська і Мелітополя на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1431 людина. З них 771 людина - з Маріуполя та 670 мешканців міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

До Запоріжжя ще прямують 42 автобуси з жителями Маріуполя та 12 - з жителями Меліпотоля. За автобусами їдуть 300 приватних автомобілів.

Разом з тим, з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної та Попасної вдалося евакуювати 1735 цивільних.

Також Верещук повідомила, що до Бердянська вдалося доправити 80 тонн гуманітарної допомоги.

2 березня автобусами, якими привезли гуманітарну допомогу, будуть евакуйовувати жителів Маріуполя.

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