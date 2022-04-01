Молдова не запроваджуватиме санкції проти РФ

Майя Санду заявила, що країна збирається зберегти нейтралітет.

Молдова збирається зберегти нейтралітет і не запроваджуватиме санкції проти РФ.

Про це заявила президентка країни Майя Санду.

"Кишинев зберігатиме нейтралитет і не приєднається до санкцій, які Захід ввів проти Росіі", - зазначила Санду.

Нагадаємо, 17 березня, коментуючи резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання Росії окупантом лівобережжя Дністра в Молдові, Майя Санду заявила, що Молдова завжди вимагала від Росії вивести із Придністров'я свої війська, а також утилізувати боєприпаси.

"Молдова чітко дала зрозуміти, що Росія відіграє істотну роль у всьому, що пов'язано з придністровським конфліктом. Ми завжди говорили та вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали та продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. Ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - зазначила тоді Санду.

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