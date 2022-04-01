Під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин з людьми

Росіяни влаштували справжній терор – розстрілюючи всі машини.

На трасі поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із мирними мешканцями.

Про це стало відомо після визволення села, повідомила уповановажена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося", — зазначила омбудсменка.

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За її словами, тіла деяких убитих вдалося забрати лише зараз. Ще 27 лютого цю трасу взяли під контроль росіяни й влаштували справжній терор – розстрілюючи всі машини.

Денісова нагадала, що вбивства цивільних осіб є грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, злочином проти людяності та воєнним злочином згідно зі статтями 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", — написала уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, що українські військові зачистили село Мала Рогань, яке напередодні відбили в окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних і ще 22 поранили.

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