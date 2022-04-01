Астрологічний прогноз на 1 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, протягом якого закладається основа всього наступного місяця, тому в цей час необхідно будувати плани та мріяти. Головне, не думати про погане і не бажати нікому зла — в протилежному разі можна на власному досвіді дізнатися, як працює закон бумеранга.

Символ дня: Лампада.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: діаманти, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: голова, мозок.

Хвороби дня: йде оновлення духовних та фізичних сил людини, енергетика знаходиться на нулі, тому велика ймовірність відчуття безсилля та слабкості. Оскільки захисні сили організму далеко в не найкращому стані, велика вірогідність підхопити інфекцію.

Афоризм дня: "Не можна досягти компромісу між Добром та Злом" (Франклін Делано Рузвельт).

Геометрична фігура дня: плавні переходи, асиметрія.

Магія та містика дня: можна знімати пристріт та прокляття, створювати талісмани та обереги.

Табу дня: навіть під впливом сильних емоцій не можна бажати нікому зла.

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