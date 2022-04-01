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Астрологический прогноз на 1 апреля

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Астрологический прогноз на 1 апреля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, в течение которого закладывается основа всего последующего лунного месяца, поэтому в это время необходимо строить планы и мечтать. Главное, не думать о плохом и не желать никому зла – в противном случае можно на собственном опыте узнать, как работает закон бумеранга. 

Символ дня: лампада. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: бриллианты, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: голова, мозг. 

Болезни дня: идет обновление духовных и физических сил человека, энергетика находится на нуле, поэтому велика вероятность ощущения бессилия и слабости. Поскольку защитные силы организма оставляют желать лучшего, велика вероятность подхватить инфекцию. 

Афоризм дня: "Нельзя достичь компромисса между Добром и Злом" (Франклин Делано Рузвельт). 

Геометрическая фигура дня: плавные переходы, асимметрия. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия, создавать талисманы и обереги. 

Табу дня: даже под влиянием сильных эмоций нельзя никому желать зла. 

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