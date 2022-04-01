Граждан Норвегии призвали проверить свои бункеры на случай ядерной катастрофы

Угроза не связана с опасностью ядерной войны, но имеет отношение к агрессии РФ в Украине.

Граждан Норвегии призвали привести в порядок свои укрытия, предназначенные для использования в случае ядерной катастрофы.

Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны этой страны.

Как стало известно, норвежских граждан призвали начать готовить свои бункеры, построенные во время холодной войны, "на случай ядерной тревоги".

"Всех предупредили, что если они сейчас используют их [укрытия] как амбар для хранения, то их нужно опорожнить и очистить", — говорится в сообщении британской газеты.

Издание также цитирует министра обороны Норвегии Ода Роджера Эноксена, выразившего обеспокоенность тем, что в случае ядерной катастрофы в Украине вся Западная Европа может пострадать от радиации, если ветер подует в ее направлении. Однако он подчеркнул, что эта угроза не связана с опасностью ядерной войны.

"Украина имеет самое большое производство ядерной энергии в Европе, и если произойдет авария, как в случае с Чернобылем, а ветер подует в этом направлении, пострадает вся Западная Европа", — сказал он.

После вторжения в Украину российские войска заняли крупнейшую в Европе АЭС возле Запорожья, а также выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС – место наихудшей в истории атомной аварии в 1986 году.

Напомним, российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции.

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