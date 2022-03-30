Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с работниками атомной станции.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал на Южно-Украинскую АЭС в Первомайске, Николаевской области.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы встретиться с официальными лицами правительства Украины и персоналом и начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны. Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти тяжелейшие времена", – написал он.

Гросси поблагодарил персонал Южно-Украинской АЭС за устойчивость и выдержку в эти чрезвычайно тяжелые времена.

"Персонал всех ядерных объектов Украины заслуживает полного уважения и восхищения за обеспечение безопасной и надежной работы объектов в условиях конфликта", — подчеркнул он.

И personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 30 марта 2022

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для переговоров с чиновниками относительно запланированного предоставления МАГАТЭ срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины и предотвращения риска аварии.

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