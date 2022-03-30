Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС

Дата публикации
Просмотры
209
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС

Twitter: Рафаэль Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с работниками атомной станции.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал на Южно-Украинскую АЭС в Первомайске, Николаевской области.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы встретиться с официальными лицами правительства Украины и персоналом и начать техническую помощь МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов страны. Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти тяжелейшие времена", – написал он.

Гросси поблагодарил персонал Южно-Украинской АЭС за устойчивость и выдержку в эти чрезвычайно тяжелые времена.

"Персонал всех ядерных объектов Украины заслуживает полного уважения и восхищения за обеспечение безопасной и надежной работы объектов в условиях конфликта", — подчеркнул он.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину для переговоров с чиновниками относительно запланированного предоставления МАГАТЭ срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины и предотвращения риска аварии.

Читайте также:

Следующая публикация