Байден припускає, що Путін звільнив і навіть арештував своїх радників

Байден припускає, що Путін звільнив і навіть арештував своїх радників

Президент США вважає, що господар Кремля самоізолювався від свого оточення.

Президент США Джо Байден висловив припущення, що російський президент Володимир Путін ізолював себе від свого оточення, а декого з радників, ймовірно, посадив під домашній арешт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американського лідера, не підкріплену офіційними доказами.

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"Здається, він самоізолюється, і є певні ознаки того, що він звільнив або помістив під домашній арешт деяких своїх радників", - сказав Байден.

Водночас американський президент не надав жодних доказів цього твердження, зауваживши, що “наразі я не хотів би надто багато вкладати в це твердження”.

Також у зв'язку з війною в Україні глава Білого дому заявив, що "скептично ставиться" до заяв Москви про те, що Росія відводить усі свої війська з північної частини України та з-під Києва.

Нагадаємо, раніше розвідка США повідомила, що радники президента Росії Володимира Путіна навмисно дезінформують його щодо ситуації на фронті в Україні, адже бояться казати йому про провал у війні.

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