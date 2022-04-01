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Байден припускає, що Путін звільнив і навіть арештував своїх радників

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Байден припускає, що Путін звільнив і навіть арештував своїх радників

Getty Images

Президент США вважає, що господар Кремля самоізолювався від свого оточення.

Президент США Джо Байден висловив припущення, що російський президент Володимир Путін ізолював себе від свого оточення, а декого з радників, ймовірно, посадив під домашній арешт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американського лідера, не підкріплену офіційними доказами.

"Здається, він самоізолюється, і є певні ознаки того, що він звільнив або помістив під домашній арешт деяких своїх радників", - сказав Байден. 

Водночас американський президент не надав жодних доказів цього твердження, зауваживши, що “наразі я не хотів би надто багато вкладати в це твердження”.

Також у зв'язку з війною в Україні глава Білого дому заявив, що "скептично ставиться" до заяв Москви про те, що Росія відводить усі свої війська з північної частини України та з-під Києва.

Нагадаємо, раніше розвідка США повідомила, що радники президента Росії Володимира Путіна навмисно дезінформують його щодо ситуації на фронті в Україні, адже бояться казати йому про провал у війні.

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