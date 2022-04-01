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Байден предполагает, что Путин уволил и даже арестовал своих советников

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Байден предполагает, что Путин уволил и даже арестовал своих советников

Getty Images

Президент США считает, что хозяин Кремля самоизолировался от своего окружения.

Президент США Джо Байден высказал предположение, что российский президент Владимир Путин изолировал себя от своего окружения, а некоторых советников, вероятно, посадил под домашний арест.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского лидера, не подкрепленное официальными доказательствами.

"По-моему, он самоизолируется, и есть определенные признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников", — сказал Байден.

В то же время американский президент не предоставил никаких доказательств этого утверждения, отметив, что "пока я не хотел бы слишком много вкладывать в это утверждение".

Также в связи с войной в Украине глава Белого дома заявил, что "скептически относится" к заявлениям Москвы о том, что Россия уводит все свои войска из северной части Украины и из-под Киева.

Напомним, ранее разведка США сообщила, что советники президента России Владимира Путина намеренно дезинформируют его по поводу ситуации на фронте в Украине, ведь боятся говорить ему о провале войны.

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