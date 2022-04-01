Байден предполагает, что Путин уволил и даже арестовал своих советников

Байден предполагает, что Путин уволил и даже арестовал своих советников

Президент США считает, что хозяин Кремля самоизолировался от своего окружения.

Президент США Джо Байден высказал предположение, что российский президент Владимир Путин изолировал себя от своего окружения, а некоторых советников, вероятно, посадил под домашний арест.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского лидера, не подкрепленное официальными доказательствами.

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"По-моему, он самоизолируется, и есть определенные признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников", — сказал Байден.

В то же время американский президент не предоставил никаких доказательств этого утверждения, отметив, что "пока я не хотел бы слишком много вкладывать в это утверждение".

Также в связи с войной в Украине глава Белого дома заявил, что "скептически относится" к заявлениям Москвы о том, что Россия уводит все свои войска из северной части Украины и из-под Киева.

Напомним, ранее разведка США сообщила, что советники президента России Владимира Путина намеренно дезинформируют его по поводу ситуации на фронте в Украине, ведь боятся говорить ему о провале войны.

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