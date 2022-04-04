Украина сохраняет баланс обеспечения страны горючим - Шмыгаль

В Украине могут возникнуть проблемы с логистикой поставок горючего.

Украинскому правительству удается сохранять баланс обеспечения страны горючим, несмотря на обстрелы оккупантами нефтебаз.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "Новое время".

"Отдельно работаем с нашими поставщиками горючего. Здесь мы убрали полностью акциз с топлива, с бензина и дизеля, и снизили НДС с 20% до 7%. Когда это решение вступило в силу, на 10 грн. почти упала цена на горючее на заправках. Сейчас враг разбил часть наших баз хранения горючего, поэтому наблюдается кое-где дефицит, но мы видим баланс обеспечения страны горючим. Могут быть логистические разрывы, но мы понимаем, сколько необходимо в общем, мы в тесном сотрудничестве с поставщиками, сотрудничаем с Укрзализныцей, с Министерством обороны, и ясно видим баланс горючего, которое нужно нашей стране", — сказал он.

Напомним, украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо.

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