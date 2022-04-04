В Запорожье изменили продолжительность комендантского часа

Комендантский час начал действовать в регионе от 28 февраля.

В Запорожье меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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С понедельника, 4 апреля, комендантский час будет начинаться в 21:00. Заканчивается в 05.00.

\ В период комендантского часа из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие во время тревоги. В противном случае вас могут принять за диверсанта”, — подчеркнул представитель мэрии.

К слову, комендантский час начал действовать в Запорожской области с 28 февраля — с 19:00 до 06:00. С тех пор ее время несколько раз меняли. В частности, она действовала длительное время — больше суток.

Как сообщалось, на оккупированной территории Запорожья враг размещает вооружение и технику возле человеческих жилищ. Отмечается, что русские захватчики занимаются мародерством и ограблениями. Таким образом, они пытаются улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев".

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