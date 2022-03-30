Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися стало істотно дешевше.

Низка українських мереж АЗС протягом минулого дня, 29 березня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr. Зазначається, що роздрібні мережі зменшили ціни на "преміальне" пальне на 4-9 грн/л.

Зокрема, на WOG і ОККО преміальний бензин марки А-95 здешевшав на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизпальне в цьому ж сегменті здешевшало на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л. Такі мережі, як Shell, KLO, UPG, Chipo і "БРСМ" знизили ціни на своє пальне преміального сегменту на 4-9 грн/л.

Водночас ціни в мережі SOCAR, яка також продає преміальне пальне, не змінилися.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривні за літр, для дизельного пального - 32,05 гривні за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,05 грн/л.