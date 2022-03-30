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Виробник шоколаду Ritter Sport продовжить працювати у Росії

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Виробник шоколаду Ritter Sport продовжить працювати у Росії

pixabay.com

У компанії не хочуть втрачати прибутки.

Компанія Ritter Sport вирішила й надалі постачати шоколад до Росії. Втрати поставок будуть “занадто великими”, оскільки продажі до РФ складають 7% від загальної виручки.

Про це повідомляє видання Handelsblatt. 

“Зупинка поставок Ritter Sport може різко припинити виробництво, що може серйозно вплинути на нас як незалежну середню сімейну компанію”, - йдеться у заяві виробника.

У компанії також заявляють, що через зупинку поставок постраждали б і фермери какао-бобів.

Нагадаємо, польська компанія LPP Group, якій належить низка відомих брендів одягу, зачинила 29 березня свій останній магазин у Росії.

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