Производитель шоколада Ritter Sport продолжит работу в России

В компании не хотят терять прибыль.

Компания Ritter Sport решила и дальше поставлять шоколад в Россию. Потери поставок будут "слишком большими", поскольку продажи в РФ составляют 7% от общей выручки.

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

"Остановка поставок Ritter Sport может резко прекратить производство, что может оказать серьезное влияние на нас как независимую среднюю семейную компанию", — говорится в заявлении производителя.

В компании также заявляют, что из-за остановки поставок пострадали бы и фермеры какао-бобов.

Напомним, польская компания LPP Group, которой принадлежит ряд известных брендов одежды, закрыла 29 марта последний магазин в России.