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Витамин С спасает от простуды — правда или миф
Прием добавок после начала заболевания не сокращает продолжительность простуды и не уменьшает ее тяжесть.
Во время первых симптомов простуды многие тянутся к таблеткам или чаям с витамином С. Однако научные доказательства эффективности этого витамина остаются противоречивыми.
В программе «Утро Дома» на телеканале «Дом» диетолог, научный сотрудник Института медицины труда Яна Стринадко разобрала популярные мифы и факты об этом нутриенте.
Достаточно распространенным мифом оказалось убеждение, что аскорбиновая кислота способна излечить от ОРВИ.
«Есть исследования, которые показывают: если человек имеет достаточное потребление витамина C в течение года, то уровень заболеваемости у него снижается — то есть он болеет реже, чем у нехватки этого нутриента. Также научные данные указывают, что прием витамина C до появления симптомов сокращает продолжительность заболевания и тяжесть течения на несколько дней. То есть он оказывает профилактическое действие и облегчает течение недуга. Но сам витамин не противовирусный препарат», — пояснила медик.
Получать витамин С лучше с едой. Суточная норма — 70 мг для женщин и 80 мг для мужчин. Детям достаточно 50–70 мг. Передозировка более 2000 мг может вызвать тошноту, диарею или даже камни в почках.
Витамин С важен для иммунитета, но не является «волшебной таблеткой» от простуды. Сбалансированное питание, сон и достаточное количество жидкости остаются лучшими союзниками в борьбе с болезнью.
Систематические обзоры контролируемых исследований дают четкий и однозначный ответ на главный вопрос: регулярный прием витамина C не предотвращает простуду в общей популяции. Люди, принимающие витамин C каждый день «на всякий случай», простужаются примерно так же часто, как и те, кто этого не делает.
Другие исследования утверждают, что ежедневный прием витамина С в течение года сокращает продолжительность симптомов простуды на 8% у взрослых и 15%.
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