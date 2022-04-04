Весна 2022: рекомендації астрологині на 5-6 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок та середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

Транзитний Місяць, рухаючись знаком Близнят, зробить нас більш привітними та доброзичливими, ніж ми буваємо зазвичай, і викличе інтерес до спілкування на всіх рівнях. Зворотним — негативним — боком такого розташування Місяця може стати безтурботність і легковажність, яких варто уникати всіма можливими способами.

Добре піде робота з інформацією: факти будуть запам'ятовуватися та аналізуватись легко, тому найбільш важливу роботу бажано приурочити до цього часу. Також можна – і треба – займатися інтелектуальною працею: писати наукові праці, складати повісті та романи. Покупки в цей час повинні бути невеликими, для великих часів ще не настав — вони можуть виявитися невдалими.

6 квітня відбудеться переміщення Венери на знак Риб, у якому вона – у присутності Юпітера – пробуде до 3 травня: це сприятливий період для прояву кохання, доброти та милосердя, які так потрібні в наші дні.

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