Весна 2022: рекомендации астролога на 5-6 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться во вторник и среду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна, двигаясь по знаку Близнецов, сделает нас более приветливыми и доброжелательными, чем мы бываем обычно, и вызовет интерес к общению на всех уровнях. Обратной – негативной – стороной такого расположения Луны может стать беспечность и легкомыслие, которых стоит избегать всеми возможными способами.

Хорошо пойдет работа с информацией: факты будут запоминаться и анализироваться легко, поэтому наиболее важную работу желательно приурочить к этому времени. Также можно – и нужно – заниматься интеллектуальным трудом: писать научные труды, сочинять повести и романы. Покупки в это время должны быть небольшими, для крупных время еще не пришло – они могут оказаться неудачными.

6 апреля произойдет перемещение Венеры в знак Рыб, в котором она – в присутствии Юпитера – пробудет до 3 мая: это благоприятный период для проявления любви, доброты и милосердия, которые так нужны в наши дни.

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