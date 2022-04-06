"Рано или поздно придется вводить санкции против российской нефти и газа" – Шарль Мишель

В преддверии ЕС объявил об эмбарго на уголь из России.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ограничительные меры касательно российской нефти и газа рано или поздно понадобятся.
Об этом он написал в Twitter.
"Мы усиливаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на кремль. Новый пакет включает запрет импорта угля. И я думаю, что меры по нефти и даже газу тоже рано или поздно понадобятся", – сказал он.
Мы заботимся о наших путях на хранение максимального давления на Кремлине.— Charles Michel (@eucopresident) 4 апреля 2022
Новые пакеты включают в себя банки на coal imports.
И я думаю, что меры на растительном масле, и даже gas, должны быть необходимы квасоли или после. pic.twitter.com/bhc9NGu4as
Евросоюз объявил о пятом пакете санкций против России, который включает запрет на импорт угля из России, запрет на заход российских судов в порты ЕС, запрет на работу с рядом российских банков.
Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что пятый пакет санкций Европейского Союза против России лучше, чем раньше планировался, но сделать можно больше.
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