"Багато з нових санкцій – те, на що тиснула Україна": Кулеба назвав 10 нових ударів по Росії

"Багато з нових санкцій – те, на що тиснула Україна": Кулеба назвав 10 нових ударів по Росії

Тривають великі дипломатичні битви – за повне нафтове, газове та вугільне ембарго для РФ, повідомив міністр.

Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що багато з запроваджених низкою країн санкцій проти Росії є саме такими, на яких наполягала Україна. Міністр також перелічив 10 нових ударів по РФ за останні три доби.

Про це Кулеба написав у Мережі 6 квітня.

"Це була найскладніша з точки зору дипломатичної роботи хвиля санкцій. Але вона є. І вона потужна. Багато з нових санкцій – це саме те, на що тиснула Україна. (…) Коли вирішується доля століття, лише самогубці та лицеміри можуть думати про свої бізнес-інтереси", – йдеться у повідомленні.

10 нових ударів по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках російського впливу за кордоном, які були завдані лише за ці три доби:

США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції до Росії.

США, ЄС і G7 запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ: "Альфа-Банку" та "Сбербанку" . Загалом США заблокували вже дві третіх російського банківського сектору.

. Загалом США заблокували вже дві третіх російського банківського сектору. Під санкції потрапили доньки президента РФ Володимира Путіна , донька та дружина Сергія Лаврова, прем’єр Михайло Мішустін, експрем’єр Дмитро Медведєв, який написав днями статтю про те, як Росія планує силою зброї "змінити свідомість" українського народу, низка членів російського Радбезу.

, донька та дружина Сергія Лаврова, прем’єр Михайло Мішустін, експрем’єр Дмитро Медведєв, який написав днями статтю про те, як Росія планує силою зброї "змінити свідомість" українського народу, низка членів російського Радбезу. Велика Британія заморозила активи Московського кредитного банку, запровадила санкції проти олігархів Аркадія Ротенберга та Леоніда Міхельсона.

18 країн – ЄС, Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія – разом вигнали 318 російських дипломатів.

Нідерланди заарештували 14 яхт, які належать громадянам РФ.

Данія заморозила активи громадян РФ на суму 11,8 млн дол.

Казначейство США призупинило можливість РФ обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках. Сьогодні Росія вже вперше не змогла провести платіж у валюті та вийшла на фінішну пряму до дефолту.

США застосують повне блокування до низки найбільших державних підприємств РФ, список буде опублікований 7 квітня (це будуть серйозні удари).

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"Проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС нам разом з друзями вдалося зробити набагато сильнішим, ніж він планувався: заборона на імпорт російського вугілля на суму 4 млрд євро на рік; повна заборона транзакцій для 4 російських банків, включно з ВТБ (23% банківського сектору); заборона російським суднам доступу до портів ЄС; заборона російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари; цільові заборони на експорт товарів на суму 10 млрд євро у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання). Дякую партнерам за ці рішення. Але щоб запобігти новим Бучам і стражданням, не можна зупинятися", – написав Кулеба.

Він також повідомив, що тривають великі дипломатичні битви.

"Битва за повне нафтове, газове та вугільне ембарго (вже перемагаємо по вугіллю, б’ємося за нафту). Битва за закриття світових портів для усіх російських кораблів і товарів (вже перемагаємо в ЄС, далі буде більше). Битва за відключення всіх російських банків від свіфту", – повідомив голова МЗС України.

Він також наголосив, що окрема боротьба на дипломатичному фронті ведеться за блокування шляхів обходу санкцій та недопущення необґрунтованих виключень з уже застосованих санкцій.

"Завтра будемо всім світом викидати Росію з Ради з прав людини ООН. Вже вчора ввечері Україна разом із партнерами внесла на розгляд Генеральної асамблеї ООН резолюцію про зупинення прав членства РФ в РПЛ ООН. Караємо російських катів крок за кроком. Збройні сили – на полі бою, дипломати – в усьому світі", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 6 квітня Канада запровадила нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі: вдарили по олігархах.

Об’єднаний Захід вдається до енергетичних санкцій, щоб зупинити Росію

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