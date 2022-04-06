Окупанти у Ворзелі розпинали та їли собак (відео 18+)

Солдати РФ вбивали тварин та смажили їх на мангалі у приватному подвір'ї.

Російські окупанти вчиняють страшні звірства не лише над людьми, а й над тваринами.

Так, у Ворзелі солдати РФ ловили, розпинали та їли собак. Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Місюра. Він опублікував відео у своєму YouTube-каналі, де зафіксував собачі лапи, прибиті шурупами до драбини. Тельбухи ворог складав в пакети, які залишив поруч. Також на драбині видно кров і шерсть тварин.

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"Після вбивства та ґвалтування дітей, для мене це такий же шок, а по відчуттям - навіть більший... Ці гамадріли з Чукотки жерли наших собак позаду захопленого заможного будинку в Ворзелі. Просто, на драбині, потім все несли до мангальної зони і там... Коротше кажучи, з цими нелюдами немає чого церемонитись. За те, що вони роблять з нашими людьми, землею, будинками та собаками - немає їм прощення. Не буде їм життя. Ніколи. Нікому..." – прокоментував Місюра.

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