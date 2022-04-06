Режисер фільму "Не час помирати" приїхав до України займатися волонтерством

За словами режисера, це найменше, що він може зробити.

Режисер останнього фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" Кері Фукунага займається в Україні волонтерством.

Загалом, знаменитість долучився до благодійного проєкту World Central Kitchen (WCK), який займається забезпеченням харчуванням у містах, які цього потребують.

Разом з тим, Кері Фукунага говорить, що документальні фільми він знімати не планує, однак публікує у своїх соцмережах кадри війни в Україні.

Кері Фукунага у Києві / instagram.com/cary_fukunaga

"Я не планую тут знімати документальний фільм. Я тут як гуманітарний працівник для України, у WCK є чудова медіа-команда, яка документує все, що ми робимо. Я роблю кілька фотографій і викладаю їх для них, але моя головна мета – використовувати свій мозок, щоб допомогти Україні, а не як режисера – яких тут уже багато, хто робить цю роботу. Це найменше, що я можу зробити. Слава Україні!", - розповів режисер виданню "ПроШоКіно".

Зазначимо, Кері Фукунага був у Львові та Києві. Окрім цього, режисер відвідав Ірпінь, Бучу та Гостомель. У цих містах Київської області велися активні бойові дії, і російські окупанти вбивали та катували цивільних.

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