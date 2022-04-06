Оккупанты в Ворзеле распинали и ели собак (видео 18+)

Солдаты РФ убивали животных и жарили их на мангале в частном дворе.

Российские оккупанты совершают страшные зверства не только над людьми, но и над животными.

Так, в Ворзеле солдаты РФ ловили, распинали и ели собак. Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Мисюра. Он опубликовал видео в своем YouTube-канале, где зафиксировал собачьи лапы, прибитые саморезами к лестнице. Потроха враг складывал в пакеты, которые оставил рядом. Также на лестнице видны кровь и шерсть животных.

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"После убийства и изнасилования детей, для меня это такой же шок, а по ощущениям — даже больший... Эти гамадрилы из Чукотки жрали наших собак позади захваченного зажиточного дома в Ворзеле. Просто, на лестнице, потом все несли в мангальную зону и там ... Короче говоря, с этими извергами нечего церемониться. За то, что они делают с нашими людьми, землей, домами и собаками — нет им прощения. Не будет им жизни. Никогда. Никому..." — прокомментировал Мисюра.

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