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Доплата 2000 гривен: кто из пенсионеров может рассчитывать на средства

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Доплата 2000 гривен: кто из пенсионеров может рассчитывать на средства

Доплата 2000 гривен: кто из пенсионеров может рассчитывать на средства / pixabay.com

Некоторые категории пенсионеров будут получать финансовую помощь в размере 2000 гривен в месяц. ТСН.ua рассказывает, кому можно рассчитывать на выплаты и повлияют ли они на размер пенсии.

Пенсионеры, временно переселившиеся из регионов ведения боевых действий в другие города и села Украины, будут получать ежемесячную финансовую помощь в размере 2000 гривен.

При этом, как сообщает "Пенсионный курьер" в своем Telegram-канале, эта доплата никак не повлияет на размер получаемой пенсии.

Что делать пенсионеру, чтобы получить 2000 гривен доплаты?

Порядок получения доплаты к пенсии таков:

  1. Стать на учет внутри перемещенных лиц — для этого нужно лично подать заявление в органы социальной защиты, ЦНАП или уполномоченного лица в месте фактического пребывания.
  2. Получить справку о взятии на учет ВПЛ.
  3. Лично подать заявление на получение помощи в размере 2000 гривен к пенсии в органы социальной защиты, ЦНАП или уполномоченного лица в месте фактического пребывания.

Выплаты будут приходить ежемесячно на банковский счет, указанный в заявлении.

Напомним, что пенсионеры-переселенцы, ранее получавшие выплаты в "Укрпочте", могут переоформить выплаты пенсии на банковский счет. Для этого нужно:

  • позвонить по горячей линии "Укрпочты" (0-800-300-545);
  • открыть банковский счет;
  • лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.
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