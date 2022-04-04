Доплата 2000 гривен: кто из пенсионеров может рассчитывать на средства

Некоторые категории пенсионеров будут получать финансовую помощь в размере 2000 гривен в месяц. ТСН.ua рассказывает, кому можно рассчитывать на выплаты и повлияют ли они на размер пенсии.
Пенсионеры, временно переселившиеся из регионов ведения боевых действий в другие города и села Украины, будут получать ежемесячную финансовую помощь в размере 2000 гривен.
При этом, как сообщает "Пенсионный курьер" в своем Telegram-канале, эта доплата никак не повлияет на размер получаемой пенсии.
Что делать пенсионеру, чтобы получить 2000 гривен доплаты?
Порядок получения доплаты к пенсии таков:
- Стать на учет внутри перемещенных лиц — для этого нужно лично подать заявление в органы социальной защиты, ЦНАП или уполномоченного лица в месте фактического пребывания.
- Получить справку о взятии на учет ВПЛ.
- Лично подать заявление на получение помощи в размере 2000 гривен к пенсии в органы социальной защиты, ЦНАП или уполномоченного лица в месте фактического пребывания.
Выплаты будут приходить ежемесячно на банковский счет, указанный в заявлении.
Напомним, что пенсионеры-переселенцы, ранее получавшие выплаты в "Укрпочте", могут переоформить выплаты пенсии на банковский счет. Для этого нужно:
- позвонить по горячей линии "Укрпочты" (0-800-300-545);
- открыть банковский счет;
- лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.