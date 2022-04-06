"Мать всех санкций": Евросоюз готовится ударить по ее энергетическому сектору в России

Российским кораблям придется забыть об остановках в портах Евросоюза.

Расправа над жителями Бучи будет стоить России новых санкций. Евросоюз готовится ударить по его энергетическому сектору – начал с угля, на очереди – нефть и газ, заявило сегодня руководство ЕС. Там признают: отказаться от российских энергоносителей, чтобы Москва прекратила наконец войну в Украине, придется. Усиливает ограничения и Вашингтон – западные СМИ сообщают, что держать удар будут крупнейшие российские банки – Сбербанк и Альфа.

Детали рассказала корреспондентка "Радио Свобода" в Брюсселе Зоряна Степаненко для ТСН.

В этот момент послы ЕС рассматривают новые санкции против России. Их презентацией – отреагировали в Брюсселе – в ответ на зверства российских войск в Буче.

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Глава украинской дипломатии настаивал, когда, как не сейчас пора ввести «мать всех санкций» — эмбарго на энергоносители. Впрочем, к этому еще не готовы все европейские столицы. Но по энергетическому сектору России ударить все же планируют — готовятся запретить импорт угля, а это ежегодно обогащало бюджет агрессорки на четыре миллиарда. Будет и бойкот нефти, анонсировавшийся в Евкрокомиссии. Ее президентка, которая на этой неделе планирует посетить Киев, евродепутатам сегодня сказала, что следует лишить наконец Путина денег на войну.

"Эти санкции не будут нашими последними. Да, мы сейчас запретили уголь, но теперь мы должны смотреть на нефть, и мы должны будем смотреть на доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива. Этому нужно положить конец, и это следующий шаг, который мы должны сделать вместе", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Российским кораблям в рамках этой волны санкций придется забыть об остановках в портах Евросоюза. Правда, будут исключения по доставке энергоносителей, продуктов питания, гуманитарных грузов.

Табу готовят и в обратном направлении – на экспорт. России не будут снабжать высокотехнологичную продукцию: квантовые компьютеры, полупроводники, оборудование для машиностроительной промышленности. Экономические ограничения будут предусматривать запрет транзакций четырем российским банкам, которые, по подсчетам Брюсселя, составляют около четверти всего банковского сектора России.

И черные списки пополнятся десятками российских пропагандистов, бизнесменов, политиков и не только – источники свидетельствуют, что туда внесут и двух взрослых дочерей Владимира Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, у которых СМИ находили немалое состояние в Европе.

Впрочем, несмотря на продолжающую усиливаться изоляцию России, деэскалации здесь не ожидают. Напротив, НАТО предупреждают, что в ближайшие недели Россия попытается захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в аннексированный Крым. Альянс обещает не покидать Украину один на один с российской агрессией.

«Союзники полны решимости оказывать Украине дальнейшую поддержку: противотанковые средства, системы противовоздушной обороны и другое оборудование. НАТО также будет пытаться предоставить помощь и оборудование в области кибербезопасности, чтобы помочь Украине защититься от химических и биологических угроз», — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Расправа над жителями Бучи будет стоить России новых санкций от ЕС

Еще сто миллионов на дополнительные противотанковые системы для Украины выделяют США. Агентство "Блумберг", ссылаясь на свои источники, сообщает, что это будут Джевелины. Как еще поддержать Украину – американский госсекретарь, который сейчас с визитом в Брюсселе обсудит сегодня в штаб-квартире НАТО с коллегами-дипломатами из стран-союзников.

Еще США, совместно с Евросоюзом и странами Большой Семерки объявят сегодня о новом раунде скоординированных санкций. Западные СМИ пишут, что речь идет о запрете инвестиций в России, усилят ограничения также в отношении финучреждений, в частности, российского Сбербанка и государственных предприятий в России.

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