Как проводить первичную обработку ран

Минздрав предоставляет рекомендации по первой помощи при ранении.

В условиях военной агрессии риск ранения очень высок. Какова должна быть последовательность действий в случае получения колотой, резаной или огнестрельной раны конечностей?

Прежде всего нужно осмотреть рану. Если имеется массивное наружное кровотечение:

остановите кровотечение с помощью прямого давления на рану, пока не найдете возможности использовать кровоостанавливающий жгут, турникет или сжатую повязку;

если из раны незначительное кровотечение – наложите повязку, которая будет давить на рану, используя для этого салфетки (стерильные, при наличии) и эластичный или простой бинт.

Если в рану попали мелкие предметы, и вы можете легко удалить – сделайте это.

Выполняя перевязки в последующие дни, обрабатывайте участок вокруг раны с использованием одного из следующих препаратов:

хлоргексидин биглюконат,

повидон-йод,

70% раствор этанола.

Следите, чтобы антисептики не попали в рану, иначе они спровоцируют химический ожог.

Можно дать пострадавшему обезболивающее, если он раньше его не принимал.

Если повреждение большое, рана вызывает беспокойство и не заживает, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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