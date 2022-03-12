Як проводити первинну обробку ран

МОЗ надає рекомендації щодо першої допомоги при пораненні.

В умовах воєнної агресії ризик поранення є дуже високим. Якою має бути послідовність дій у разі отримання колотої, різаної чи вогнепальної рани кінцівок?

Перш за все, потрібно оглянути рану. Якщо наявна масивна зовнішня кровотеча:

зупиніть кровотечу за допомогою прямого тиску на рану, допоки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов'язку;

якщо з рани незначна кровотеча – накладіть пов'язку, що тиснутиме на рану, використовуючи для цього серветки (стерильні, за наявності) та еластичний чи простий бинт.

Якщо у рану потрапили дрібні предмети, і ви можете їх легко видалити – зробіть це.

Виконуючи перев'язки у наступні дні, обробляйте ділянку навколо рани з використанням одного з таких препаратів:

хлоргексидин біглюконат,

повідон-йод,

70% розчин етанолу.

Стежте, щоб антисептики не потрапили у саму рану, інакше вони спровокують хімічний опік.

Можна дати постраждалому знеболювальне, якщо він раніше його не приймав.

Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, список аптек, в яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Перелік аптек оновлюється та поповнюється.

Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.