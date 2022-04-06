Ще одна країна підтримала заявку України на членство в ЄС

Ще одна країна підтримала заявку України на членство в ЄС

Очільник ірландського уряду висловив підтримку європейським прагненням Києва.

Ірландія підтримала заявку України на членство в Європейському Союзі.

Про це 6 квітня заявив прем'єр-міністр країни Майкл Мартін в ірландському парламенті, де виступав з промовою президент України Володимир Зеленський.

"Я підтримав заявку України на членство у ЄС. Я привітав цю заявку і я підтверджую цю підтримку сьогодні у цьому залі... Ми знаємо, що розширення ЄС було силою демократизації в сусідніх державах ЄС. Це є стратегічним інтересом Європейського Союзу, це є інтересом України. Як я сказав вам, президенте Зеленський, коли ми розмовляли 16 квітня, я продовжу підтримувати прагнення України", - наголосив очільник ірландського уряду.

Варто зазначити, що раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що влада підтримує членство України в Європейському Союзі.

Водночас Верховна Рада України звернулася до президентів Європейського парламенту Роберти Мецоли та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням якнайшвидше надати висновки Єврокомісії щодо набуття Україною членства в ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Після цього стало відомо, що висновок Європейської комісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців.

Читайте також: