Война в Украине: грозит ли государству дефолт

Министр финансов успокоил украинцев.

Несмотря на то, что в Украине продолжается развязанная Россией война, государству не грозит дефолт и оно сможет осуществить все запланированные выплаты.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Дефолт Украине не грозит. Во-первых, потому что у нас нет больших выплат. До сентября у нас график умеренных выплат. В сентябре есть необходимость выплатить 900 млн долл. – это тоже незначительная сумма. Поэтому нет никаких причин об этом (дефолте – ред.) говорить", – объяснил глава Минфина.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал иностранцев инвестировать в украинские военные облигации. Он также заявлял, что никаких причин дефолта в Украине нет.