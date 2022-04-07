У Херсонській області окупанти викрали старосту села, який роздавав хліб

Про його місце перебування кілька днів нічого не відомо.

У Херсонській області окупанти викрали старосту села Осокорівки.

Про це повідомляють у фейсбук.

"В Осокорівці окупанти декілька днів тому викрали і вивезли в невідомому напрямку старосту села Кунця Сергія Івановича, який розвозив соціальний хліб для населення. Його тримають вже декілька днів. Про його місце перебування нічого невідомо", - йдеться у повідомленні.

Рідні викраденого старости повідомили про викрадення до відповідних органів.

Нагадаємо, що міського очільника Берислава (Херсонська область) Олександра Шаповалова відпустили з російського полону.

Як повідомлялося, у Чернігівській області окупанти викрадають представників місцевого самоврядування. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області. За словами місцевих мешканців, окупанти затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

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