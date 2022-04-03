Окупанти відпустили викраденого міського голову Берислава

Росіяни викрали Олександра Шаповалова ще 20 березня.

Міського очільника Берислава (Херсонськаобласть) Олександра Шаповалова відпустили з російського полону.

Про це пише “Суспільне”.

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“Відпустили вчора ввечері, зараз перебуваю вдома. Все нормально”, – сказав Шаповалов.

Нагадаємо, російські військові викрали Бериславського міського голову 20 березня, від того часу нічого не було відомо про його долю. Окупанти лише раз дозволили чоловікові зателефонувати рідним та заспокоїти їх.

Херсонська обласна прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення міського голови Берислава Олександра Шаповалова.

Як повідомлялося, у Чернігівській області окупанти викрадають представників місцевого самоврядування. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області. За словами місцевих мешканців, окупанти затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

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