Окупанти підірвали міст з Путивля до Сум

Окупанти підірвали міст з Путивля до Сум

Росіяни зруйнували міст через річку Сейм на Сумщині.

Окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру в містах та селах України. Так, російські війська підірвали міст через річку Сейм. Міст з’єднував місто Путивль з Сумами.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Нагадаємо, окупанти блокують в’їзд із Бурині та оточили блокпостами Путивль Сумської області. За даними Генштабу, в селищі Юр’єве окупанти проводять рейди задля перепису населення та пошуку зброї.

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