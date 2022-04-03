Оккупанты взорвали мост из Путивля в Сумы

Русские разрушили мост через реку Сейм в Сумской области.
Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в городах и селах Украины. Так, русские войска взорвали мост через реку Сейм. Мост соединял город Путивль с Сумами.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
Напомним, оккупанты блокируют въезд из Бурини и оцепили блокпостами Путивль Сумской области. По данным Генштаба, в поселке Юрьево оккупанты проводят рейды для переписи населения и поиска оружия.
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