Украина провела первый обмен пленными с Россией: кто возвращается домой

Украина провела первый обмен пленными с Россией: кто возвращается домой

В частности, домой вернутся 19 украинских гражданских моряков с судна "Сапфир".

Украина и Россия провели первый полноценный обмен военнопленными. Так, домой вернулись 10 украинских защитников, а в РФ – 10 военных.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы", – отметила министр.

В обмен на российских моряков домой вернутся 19 украинских гражданских моряков с судна "Сапфир", которых захватили при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

"По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", — добавила Верещук.

Напомним, 23 марта в Херсоне из плена оккупантов освободили похищенного директора театра, депутата облсовета Александра Книгу.