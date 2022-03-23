Верещук заявила о возможном обмене украинских моряков с острова Змеиный

Есть 92 человека, которых российские войска захватили в плен, сказала вице-премьер.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выразила надежду, что государство в ближайшее время обменяет пленных российских моряков на украинских военных, взятых в плен на острове Змеиный.

Об этом министр рассказала в интервью "Суспильному".

"Здесь есть моряки. Мы, кстати, спасли 11 (российских – ред.) моряков и готовы их отдать. Зачем они нам нужны? Пусть только отдадут наших людей. Они (РФ – ред.) изъявили желание забрать своих моряков, которые тонули в Черном море, и я надеюсь, что мы в ближайшее время их (украинских моряков – ред.) заберем, но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", – рассказала Верещук.

Министр также сообщила, что к ней обратилась российская омбудсмен Татьяна Москалькова о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и т.д.

"Я говорю: "Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам делать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые подает РФ, которые мы подаем", – рассказала Верещук.

Напомним, украинские военные, находившиеся на острове Змеиный во время нападения России, бросили вызов захватчикам и отказались сдаться. Когда им приказали сложить оружие, иначе их разбомбят, отрицательный ответ о российском военном корабле от украинских военных стал самым популярным мемом этой войны.

Сначала считалось, что защитники на острове погибли, но позже стало известно, что они в безопасности, но попали в плен.