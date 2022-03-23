Оккупанты уничтожили дом мэра Ирпеня

Александр Маркушин чудом остался в живых.

Оккупанты уничтожили дом Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

Событие произошло 22 марта.

Также читайте Ирпень, Бучу и Гостомель взяли в кольцо ВСУ

Об этом мэр Ирпеня рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Александр Маркушин чудом остался в живых.

Отвечая на вопрос ведущих, сколько раз оккупанты предлагали ему сдать город, мер Ирпеня отметил, что с ним договориться невозможно. "Они мне написали смс-ку, я об этом сообщил в фейсбуке. Со мной договориться невозможно, у меня есть мой город, моя страна, мой президент, и мы за свое будем воевать, ни одного метра не отдадим", – подчеркнул он.

Маркушин рассказал, как вчера, 22 марта, ночевал в Ирпене в своем доме и чудом остался жив, потому что утром пошел на задание.

"И они начали бомбить мой дом, он сгорел дотла. Это произошло примерно через час после того, как я уехал. Такая ситуация. Значит, я еще нужен здесь", – подытожил Александр Маркушин.

Напомним, сейчас в Ирпене продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы врагом жилых кварталов.

Читайте также: