Окупанти знищили будинок мера Ірпеня

Олександр Маркушин дивом залишився живий.

Окупанти знищили будинок Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

Подія сталася 22 березня.

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Про це мер Ірпеня розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Олександр Маркушин дивом залишився живим.

Відповідаючи на запитання ведучих, скільки разів окупанти пропонували йому здати місто, очільник Ірпеня зауважив, що з ним домовитися неможливо. "Вони мені написали смс-ку, я про це сповістив у фейсбуці. Зі мною домовитися неможливо, у мене є моє місто, моя країна, мій президент, і ми за своє будемо воювати, жодного метра не віддамо", – підкреслив він.

Маркушин розповів, як учора, 22 березня, ночував в Ірпені у своєму домі і дивом залишився живий, бо зранку пішов на завдання.

"І вони почали бомбити мій будинок, він згорів дотла. Це відбулося приблизно за годину, як я виїхав. Отака ситуація. Значить, я ще потрібен тут", – підсумував Олександр Маркушин.

Нагадаємо, зараз в Ірпені тривають постійні артилерійські обстріли ворогом житлових кварталів.

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