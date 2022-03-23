Из плена российских оккупантов освободили депутата Херсонского облсовета

С ним все хорошо.

В Херсоне из плена оккупантов освободили похищенного директора театра, депутата облсовета Александра Книгу.

Об этом сообщил Олешковский городской голова Олег Рыщук.

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Никаких деталей освобождения Книги пока нет, однако Рыщук заверил, что с депутатом сейчас все хорошо.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти сделают все, чтобы освободить похищенного депутата и выгнать врага с украинской земли.

"Маски давно уже сняты, и все понимают, что Россия воюет против нашей нации. И это отечественная война, в которой мы победим", – написал Ермак в сети 23 марта.

Напомним, ранее в этот же день Каховский городской голова Виталий Немерец сообщил, что российские военные задержали жителей Каховки Николая Шахаева и Игоря Прусаева. Их местонахождение пока неизвестно.

В Херсонской области российские оккупанты продолжают похищать активистов