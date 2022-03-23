Евроcоюз удвоит военную помощь для Украины до миллиарда евро

В то же время продолжительность действия этого пакета помощи продлена до 12 месяцев.

Евросоюз удвоит военную помощь для Украины до миллиарда евро.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Отмечается, что сегодняшним решением принято увеличить первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля, на дополнительные 500 миллионов евро, таким образом, удвоив его до 1 миллиарда евро.

"Мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против агрессии России и невыразимых страданий, которые она причиняет украинскому населению. Дополнительные 500 миллионов евро... — еще один знак поддержки со стороны ЕС украинских Вооруженных сил для защиты своей территории и населения", — заявил вице- президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.

На эти средства приобретут разное оборудование и материалы, в частности средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также военное оборудование и платформы, предназначенные для доставки летального вооружения в оборонных целях.

В то же время продолжительность действия этого пакета помощи продлена до 12 месяцев.

В заявлении также отмечается, что непровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Подчеркивается, что Россия и "ее приспешница Беларусь несут полную ответственность за эту захватническую войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные атаки на гражданское население и гражданские объекты".

Евросоюз требует от России прекратить свои военные действия и немедленно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины, полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Напомним, правительство Соединенных Штатов Америки на основании анализа собранных фактов признало действия Российской Федерации в Украине военным преступлением.