З полону російських окупантів звільнили депутата Херсонської облради

З ним усе гаразд.

У Херсоні з полону окупантів звільнили викраденого директора театру, депутата облради Олександра Книгу.

Про це повідомив Олешківський міський голова Олег Рищук.

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Жодних деталей визволення Книги наразі не має, однак Рищук запевнив, що із депутатом наразі все добре.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що влада зробить все, щоб звільнити викраденого депутата та вигнати ворога з української землі.

"Маски давно вже зняті і всі розуміють, що Росія воює проти нашої нації. І це вітчизняна війна, в якій ми переможемо", – написав Єрмак у мережі 23 березня.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Каховський міський голова Віталій Немерець повідомив, що російські військові затримали жителів Каховки Миколу Шахаєва та Ігоря Прусаєва. Їхнє місцеперебування наразі невідоме.

У Херсонській області російські окупанти продовжують викрадати активістів