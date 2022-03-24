Україна провела перший обмін полоненими з Росією: хто повертається додому

Зокрема, додому повернуться 19 українських цивільних моряків із судна "Сапфір".
Україна та Росія провели перший повноцінний обмін військовополоненими. Так, додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.
Про це повідомила віцепрем'єрка– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси", – зазначила міністерка.
В обмін на російських моряків додому повернуться 19 українських цивільних моряків із судна "Сапфір", яких захопили під час спроби забрати українських військових з острова Зміїний.
"За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", – додала Верещук.
Водночас заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що також були звільнені з полону боцман та маячник острова Зміїний.
Нагадаємо, 23 березня в Херсоні з полону окупантів звільнили викраденого директора театру, депутата облради Олександра Книгу.
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