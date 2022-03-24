Колишньому гравцю збірної України вдалося виїхати до Португалії у перший день війни

Кандауров використав свій португальський паспорт.

Колишній гравець збірної України та лісабонської "Бенфіки" Сергій Кандауров зізнався, що виїхав до Португалії.

49-річний ексфутболіст разом з дружиною та дітьми покинув територію України під час війни, використавши португальський паспорт на кордоні з Угорщиною, про що розповів у інтерв’ю виданню A Bola.

Він виїхав з сім’єю з Харкова у перший день війни. На кордоні з Молдовою Кандаурову відмовили попри те, що він показував паспорт громадянина Португалії знаючи наперед, що його не випустять з українським. Потім 49-річний Кандауров відмовився від спроби покинути Україну через Румунію через великі черги на митниці.

"Найперше ми вирішили поїхати до Львова. Потім я подумав, що можу не виїхати – я знав, що військовозобов'язані чоловіки не мають права покидати країну. Але оскільки я маю португальський паспорт, я спробував і пройшов кордон через Угорщину.

Наша подорож тривала понад 48 годин. Після того, як ми перетнули кордон, ми відчули полегшення. З новин ми знали, що Харків продовжували атакувати, бомбардувати, нападати...", - пригадав він.

Зауважимо, що українським чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати державу під час воєнного стану. Подібне не стосується членів багатодітних сімей (3 та більше дітей).

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