Англія та Італія заборонили підписувати футболістів з України поза трансферним вікном

Раніше аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Англійська Прем'єр-ліга та Федерація футболу Італії заборонили до кінця сезону підписувати контракти з гравцями із чемпіонатів України та Росії, незважаючи на дозвіл ФІФА.

Як пише The Times, АПЛ вважає, що це може зашкодити "спортивній цілісності змагань". З аналогічних міркувань відповідне рішення ухвалили і в Італії, повідомляє Tuttomercatoweb.

Тобто команди повинні дограти сезон тими складами, які були зареєстровані на момент закриття зимового трансферного вікна.

Раніше Німецький футбольний союз також заборонив гравцям з українських і російських клубів догравати нинішній сезон у Німеччин. Такі футболісти не можуть брати участь в офіційни матчах, але їм дозволяється тренуватися з німецькими клубами та грати за них у товариських поєдинках.

Раніше ФІФА ухвалила рішення призупинити контракти легіонерів, які виступають в Чемпіонаті України. Вони отримали змогу підписувати контракти із клубами з інших країн, аби там дограти нинішній сезон. Проте, як бачимо, не всі провідні європейські ліги дозволяють клубам підписувати нових гравців поза трансферним вікном.

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