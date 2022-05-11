"Євробачення-2022": виступи першої десятки фіналістів

Щойно стали відомі імена перших фіналістів конкурсу "Євробачення-2022".

Так, за результатами голосування у фіналі до країн "Великої п'ятірки" приєднаються представники таких країн: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова та Нідерланди.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як виступали перші 10 фіналістів, які потрапили до гранд-фіналу "Євробачення-2022".

Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry

Вірменія: Rosa Linn – Snap

Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól

Литва: Monika Liu – Sentimentai

Португалія: MARO – Saudade Saudade

Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Україна: Kalush Orchestra – Stefania

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Нідерланди: S10 – De Diepte

Нагадаємо, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавалися про перебіг подій на конкурсі.

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