"Євробачення-2022": виступи першої десятки фіналістів

Щойно стали відомі імена перших фіналістів конкурсу "Євробачення-2022".
Так, за результатами голосування у фіналі до країн "Великої п'ятірки" приєднаються представники таких країн: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова та Нідерланди.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як виступали перші 10 фіналістів, які потрапили до гранд-фіналу "Євробачення-2022".
Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
Вірменія: Rosa Linn – Snap
Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
Литва: Monika Liu – Sentimentai
Португалія: MARO – Saudade Saudade
Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
Україна: Kalush Orchestra – Stefania
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
Нідерланди: S10 – De Diepte
Нагадаємо, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавалися про перебіг подій на конкурсі.
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