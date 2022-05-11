"Евровидение-2022": выступления первой десятки финалистов

Только что стали известны имена первых финалистов конкурса "Евровидение-2022".

Так, по результатам голосования в финале к странам "Большой пятерки" присоединятся представители таких стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выступали первые 10 финалистов, попавших в гранд-финал "Евровидения-2022".

Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry

Армения: Rosa Linn – Snap

Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól

Литва: Monika Liu – Sentimentai

Португалия: MARO – Saudade Saudade

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Украина: Kalush Orchestra – Стефания

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

Нидерланды: S10 – De Diepte

Напомним, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о ходе событий на конкурсе.

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