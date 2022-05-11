"Евровидение-2022": стали известны имена первых финалистов конкурса

В Турине завершился первый полуфинал конкурса "Евровидение-2022".

Из 17 участников, представивших свои страны на сцене PalaOlimpico, в финал прошли 10.

В гранд-финале музыкального первенства, который состоится 14 мая, примут участие представители таких стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова, Нидерланды.

К слову, организаторы до последнего держали интригу и объявили нашу страну одной из последних. Впрочем, это не значит, что Kalush Orchestra набрал меньше баллов.

Заметим, в финале "Евровидения" примут участие 25 участников. По 10 из полуфиналов и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Напомним, певица из Исландии поддержала Украину на "Евровидении-2022". Артистка вышла на сцену с украинской символикой.

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