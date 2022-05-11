"Євробачення-2022": стали відомі імена перших фіналістів конкурсу

У Турині завершився перший півфінал конкурсу "Євробачення-2022".

Із 17 учасників, які представили свої країни на сцені PalaOlimpico, до фіналу пройшли 10.

Так, у гранд-фіналі музичної першості, який відбудеться 14 травня, візьмуть участь представники таких країн: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова, Нідерланди.

До слова, організатори до останнього тримали інтригу та оголосили нашу країну однією з останніх. Втім, це не означає, що Kalush Orchestra набрав найменше балів.

Зауважимо у фіналі "Євробачення" візьмуть участь 25 учасників. По 10 з півфіналів та представники "великої п'ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції.

Нагадаємо, співачка з Ісландії підтримала Україну на "Євробаченні-2022". Артистка вийшла на сцену з українською символікою.

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