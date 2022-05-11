Kalush Orchestra пройшли у фінал "Євробачення-2022": реакція зірок на виступ гурту

Щойно відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", де Україну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.
Українці дивилися трансляцію конкурсу та активно підтримували колектив.
Зокрема, спостерігали за першим півфіналом "Євробачення-2022" й знаменитості. Вони активно просили своїх фанів зі всього світу голосувати за українців, підспівували рядки Stefania, а деякі ж не могли стримати сліз та під час виступу Kalush Orchestra плакали.
Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію зірок на виступ українців на "Євробаченні-2022".
Віра Брежнєва
Артистка зізналася, що вперше в житті вболівала за всі країни, адже вона вдячна всім, хто прийняв біженців з України. Утім, свій голос Віра, звісно ж, віддала Kalush Orchestra.
"Дивлюся "Євробачення". І вперше в житті я вболіваю за всі країни з любов’ю та вдячністю за те, що кожна з них віднеслась до біженців з України, взагалі до нашої країни, - підтримали та зігріли. Але, звісно ж, свій голос я віддаю їй – моїй улюбленій", - написала Віра.
Оля Цибульська
Співачка, коли дивилася виступ Kalush Orchestra, то не змогла стримати сліз та заплакала. Вона активно вболівала за колектив, тож дуже зраділа, коли музиканти пройшли у фінал.
"Мені, здається, що це був один із найкращих виступів. Хлопці великі молодці! Дуже круто звучали, у порівнянні з попереднім навіть учасником. І розрив, звичайно несеться. Просто не можу передати словами, що відбувається. Україна переможе!" - зазначила Оля.
Соломія Вітвіцька
А от ведуча ТСН не змогла стриматися та співала разом з Kalush Orchestra, коли ті виступали у Турині. Соломію просто переповнили емоції.
"Kalush Orchestra качає", - коротко написала Соломія.
Наталка Денисенко
Акторка зізналась, що в неї бігали мурахи тілом, коли українці виступали на сцені у Турині. Вона вважає, що Kalush Orchestra найкраще виступили.
"Від перших нот – табуни мурах. Наші Kalush Orchestra просто найкращі на сцені. Слава Україні", - поділилася Наталка.
Маріка Падалко
Ведуча ТСН також не змогла стримати сліз. Хоча й не вперше Марічка чує пісню Stefania, та коли Kalush Orchestra виступили в Турині знаменитість одразу ж почала плакати.
"Молодці! Сто разів чула, але як заспівали у Турині, у мене сльози одразу потекли від перших акордів", - поділилася Марічка.
Злата Огнєвіч
Співачка, яка свого часу також представляла Україну на "Євробаченні", зазначила, що Kalush Orchestra переможно виступили.
"Гордість за країну! Це однозначно вихід до фіналу", - написала Злата.
Нагадаємо, фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж стане переможцем у міжнародному пісенному конкурсі.
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