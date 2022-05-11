Kalush Orchestra пройшли у фінал "Євробачення-2022": реакція зірок на виступ гурту

Щойно відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", де Україну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Українці дивилися трансляцію конкурсу та активно підтримували колектив.

Зокрема, спостерігали за першим півфіналом "Євробачення-2022" й знаменитості. Вони активно просили своїх фанів зі всього світу голосувати за українців, підспівували рядки Stefania, а деякі ж не могли стримати сліз та під час виступу Kalush Orchestra плакали.

Євробачення 2022 Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію зірок на виступ українців на "Євробаченні-2022".

Віра Брежнєва

Артистка зізналася, що вперше в житті вболівала за всі країни, адже вона вдячна всім, хто прийняв біженців з України. Утім, свій голос Віра, звісно ж, віддала Kalush Orchestra.

"Дивлюся "Євробачення". І вперше в житті я вболіваю за всі країни з любов’ю та вдячністю за те, що кожна з них віднеслась до біженців з України, взагалі до нашої країни, - підтримали та зігріли. Але, звісно ж, свій голос я віддаю їй – моїй улюбленій", - написала Віра.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Оля Цибульська

Співачка, коли дивилася виступ Kalush Orchestra, то не змогла стримати сліз та заплакала. Вона активно вболівала за колектив, тож дуже зраділа, коли музиканти пройшли у фінал.

"Мені, здається, що це був один із найкращих виступів. Хлопці великі молодці! Дуже круто звучали, у порівнянні з попереднім навіть учасником. І розрив, звичайно несеться. Просто не можу передати словами, що відбувається. Україна переможе!" - зазначила Оля.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Соломія Вітвіцька

А от ведуча ТСН не змогла стриматися та співала разом з Kalush Orchestra, коли ті виступали у Турині. Соломію просто переповнили емоції.

"Kalush Orchestra качає", - коротко написала Соломія.

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Наталка Денисенко

Акторка зізналась, що в неї бігали мурахи тілом, коли українці виступали на сцені у Турині. Вона вважає, що Kalush Orchestra найкраще виступили.

"Від перших нот – табуни мурах. Наші Kalush Orchestra просто найкращі на сцені. Слава Україні", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Маріка Падалко

Ведуча ТСН також не змогла стримати сліз. Хоча й не вперше Марічка чує пісню Stefania, та коли Kalush Orchestra виступили в Турині знаменитість одразу ж почала плакати.

"Молодці! Сто разів чула, але як заспівали у Турині, у мене сльози одразу потекли від перших акордів", - поділилася Марічка.

Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Злата Огнєвіч

Співачка, яка свого часу також представляла Україну на "Євробаченні", зазначила, що Kalush Orchestra переможно виступили.

"Гордість за країну! Це однозначно вихід до фіналу", - написала Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж стане переможцем у міжнародному пісенному конкурсі.

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