Обстрелы Харьковщины: погиб один человек, ранены 10

Обстрелы Харьковщины: погиб один человек, ранены 10

За минувшие сутки, 10 мая, российские оккупанты продолжили обстреливать Харьковщину.

В результате ударов врага десять человек ранены, один человек погиб.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харьковском районе, по информации Синегубова, увеличилась интенсивность вражеских обстрелов. Известно о 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб.

В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, пострадавших в результате обстрелов оккупантов.

Глава ОВА напомнил, что опасность несут не только обстрелы.

"Отступая, российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке взорвались две мирные жительницы", — сообщил он.

Синегубов призвал жителей Харьковской области:

Находиться по возможности в укрытиях. Не выходить на улицу без необходимости, даже при отсутствии сигнала тревоги.

Не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты. А находящихся там не посещать никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что 10 мая российские оккупанты впервые за время войны не обстреливали Харьков снарядами.

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