Обстрелы Харьковщины: погиб один человек, ранены 10

За минувшие сутки, 10 мая, российские оккупанты продолжили обстреливать Харьковщину.
В результате ударов врага десять человек ранены, один человек погиб.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Харьковском районе, по информации Синегубова, увеличилась интенсивность вражеских обстрелов. Известно о 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб.
В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, пострадавших в результате обстрелов оккупантов.
Глава ОВА напомнил, что опасность несут не только обстрелы.
"Отступая, российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке взорвались две мирные жительницы", — сообщил он.
Синегубов призвал жителей Харьковской области:
- Находиться по возможности в укрытиях. Не выходить на улицу без необходимости, даже при отсутствии сигнала тревоги.
- Не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты. А находящихся там не посещать никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ.
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что 10 мая российские оккупанты впервые за время войны не обстреливали Харьков снарядами.
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