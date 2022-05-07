Устранение очередей на АЗС: Зеленский поставил правительству задачу

Президент провел совещание по вопросам поставки топлива и выполнения государственного бюджета.

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти. В нем приняли участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участники совещания в первую очередь рассмотрели вопросы топливной безопасности страны. Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях.

Также читайте Министр экономики рассказала, сколько в Украине осталось топлива и почему возник дефицит

Как рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с Министерством иностранных дел продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы, что является главным узким местом в логистике поставки горючего в страну.

Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.

Министр финансов Украины Сергей Марченко доложил о состоянии выполнения государственного бюджета в условиях военного положения. Так, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд. грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидание. На май запланировано 57 млрд грн.

Также читайте Украина получила в апреле почти 2 млрд долларов валютных поступлений

По словам министра, ежемесячный дефицит планируется погашать благодаря международным грантам и кредитам. Продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд дол. США, из них 5 млрд. дол. наше государство уже получило.

На совещании обсудили подготовку Плана восстановления и развития Украины после войны.

Кроме того, главе государства доложили о ходе процесса предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Также читайте Ермак убежден, что НАТО и ЕС теперь заинтересованы в членстве Украины

Было уделено внимание и вопросу взаимодействия органов государственной власти с организациями по предоставлению гражданам, пострадавшим от российской агрессии, услуг медицинской, психологической и социальной реабилитации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, где обсудят военное вторжение России в Украину. Дата проведения встречи избрана специально накануне подписания президентом США Джозефом Байденом закона о ленд-лизе 9 мая.

Читайте также: